Военный эксперт Олег Стариков рассказал о стратегическом замысле российского командования на 2025 год и объяснил, какие направления будут главными, а какие – отвлекающими.

Об этом он рассказал на своем канале.

Прежде всего, напоминает он, путин считает своими «днр», «лнр», соответственно, хочет полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области в их административных границах, и эта задача у них переносится на 2025 год.

«По Запорожью сейчас принимается решение в зависимости от геополитической обстановки. Я так думаю, решение будет принято после 20 января, ну, то есть в третьей декаде этого месяца. Или они пойдут в наступление уже по Запорожской и Херсонской области, или ограничатся только тем, что я сейчас говорю», - рассказывает Олег Стариков.

Что касается Харьковской области, утверждает он, то это для отвлечения внимания ВСУ и для того, чтобы зайти с севера на третий стратегический эшелон обороны, который связан со Славянско-Краматорской агломерацией, то есть они хотят идти не на Харьков, а на юг. С этой же целью, добавляет эксперт, им и нужен Покровск, чтобы зайти с юга на Славянско-Краматорскую агломерацию.

«В Харьковской области сейчас они вышли на левый берег реки Оскол, и они пойдут вниз, по крайней мере по логике они должны идти вниз на юг, потому что, согласно всем документам, их интересует вот именно территория Донецкой области в административных границах. Про Харьковскою область они еще ничего не говорят», - объясняет Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что Трамп сам, видимо, пока до сих пор не имеет четкого представления, как закончить российско-украинскою войну.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, как будет происходить мобилизация в 2025 году.