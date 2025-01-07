Военный эксперт сообщил, что сейчас происходит на Покровском направлении, и раскрыл, какие населенные пункты сейчас под угрозой.

Российские оккупационные войска активно атакуют южнее Покровска, пытаясь перерезать дорогу на Межевую, и передовые подразделения противника уже почти вышли к селу Котлино.

Об этом рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в своем Telegram-канале.

Константин Машовец отметил, что на Покровском направлении за последние дни изменилась одна важная деталь.

"Очевидно, противник в рамках "вспомогательных" действий 41-й общевойсковой армии, на ее правом фланге, в районе с.Воздвиженка, пытается "прибавить вес" атакующим штурмовым действиям ее полков территориальных войск", – заявил эксперт.

По словам военного аналитика, вероятнее всего, оккупанты планируют выйти к дороге Покровск - Константиновка в районе авторазвязки, которая расположена восточнее села Малиновка. А превратятся ли эти "вспомогательные" действия в основные, будет зависеть от того, чего противнику удастся достичь южнее Покровска.

Константин Машовец добавил, что сейчас главные усилия противника направлены именно на действия южнее города, но если оккупанты смогут перерезать дорогу на Межевую, а с юга ворваться в Покровск, то возможно, что часть главных сил 41-й общевойсковой армии может быть перегруппирована на этот участок, чтобы "синхронизировать" штурм Покровска с юга, а также с севера и востока.

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