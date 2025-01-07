Военный эксперт рассказал о наступлении российских оккупационных войск на Времевском направлении и объяснил, какие участки сейчас наиболее опасны для ВСУ.

Передовые подразделения российских оккупантов рвутся к дороге Великая Новоселка – Успеновка, пытаясь с запада обойти узел обороны ВСУ в районе Нескучное – Времевка – Большая Новоселка.

В ближайшее время, вероятнее всего, противник попытается прорваться дальше на север на отрезке между Времевкой и Новоселкой. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам военного эксперта, ситуация между Времевкой и Новоселкой выглядит достаточно опасно для всего района обороны ВСУ в Великой Новоселке, но наиболее опасными выглядят действия противника в районе сел Новый Комар и Раздольное.

Константин Машовец считает, что оккупанты планируют "дозахватить" поселок Новый Комар, а также западнее от него прорваться дальше, к реке Мокрые Ялы, что позволит противнику максимально усложнить материально-техническое обеспечение украинских подразделений, которые держат оборону в самой Великой Новоселке, но пока это противнику не удается.

Военный аналитик добавил, что в поселке Новый Комар и вокруг него подразделениям морской пехоты рф приходится вести изнурительные бои, и украинским передовым подразделениям иногда даже удается проводить контратаки.

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