Военный эксперт раскрыл детали наступления российских оккупационных войск в районе Великой Новоселки, где противник уже фактически взял украинские подразделения в полуокружение.

Командование группировки войск "Восток" противника, которая действует в районе Великой Новоселки, расходует свои резервы более экономно, чем группировка войск "Центр" на Покровском направлении, поэтому сохраняет реальные возможности для ведения наступательных действий.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ, военный аналитик Константин Машовец в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, основной замысел командования противника по захвату района Великой Новоселки – наступать по флангам, чтобы или окружить украинскую тактическую группу в самом поселке, или под угрозой окружения заставить ВСУ отойти в северо-западном направлении.

Константин Машовец отметил, что фактически Великая Новоселка и близлежащие районы (Времевка и Нескучное) уже находятся в полуокружении, а в случае продвижения оккупантов к дороге на Успеновку и к реке Мокрые Ялы положение украинских войск в Великой Новоселке еще усугубится.

Сейчас противник уже обошел район Великой Новоселки с востока и юга, прорвался севернее него и теперь пытается сделать то же самое с запада.

По мнению военного аналитика, на то, чтобы исправить ситуацию, у ВСУ сейчас нет необходимых сил, поэтому на счет дальнейшей обороны Великой Новоселки его прогноз пессимистичный.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог рф усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.