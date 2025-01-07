На фоне сообщений о наступлении ВСУ в Курской области военный эксперт объяснил, какая сейчас ситуация с группировкой оккупантов на этом направлении.

5 января в СМИ появилась информация о том, что украинские войска начали новые наступательные действия в Курской области.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале рассказал, какая ситуация сейчас на Курщине.

По мнению военного эксперта, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне ездил в Курскую область, очевидно, не только для того, чтобы наградить наших военных. Также важно, что Главнокомандующий ВСУ раскрыл потери российских оккупационных войск за время проведения нашей операции в Курской области – более 38 тысяч личного состава.

"На сегодняшний день, курская группировка РОВ составляет 50-55 тысяч тел. Таким образом, с учётом потерь в 38 тысяч и нынешнего состава, а так же того фактора, что в августе ГВ “Курск” была в пределах 10-12 тыс тел, на область командование выделило и задействовало ресурс в более чем 83 тысячи тел", – заявил Александр Коваленко.

Таким образом, по словам военного обозревателя, потери рф, озвученные Сырским, можно сопоставить с максимально возможным пополнением группировки в 43-45 тысяч личного состава, и даже учитывая пополнение в виде северокорейских солдат потенциал группировки войск "Курск" противника довольно слабый.

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