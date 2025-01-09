Сейчас на всем юго-восточном "углу" фронта самую большую угрозу для ВСУ представляет прорыв российских оккупационных войск южнее Покровска, который, хоть и с большой натяжкой, можно считать оперативно-тактическим.
Об этом рассказал военный аналитик, полковник запаса ВСУ, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в своем Telegram-канале.
По словам военного эксперта, пока не известно, включает ли план российского командования на зимнюю кампанию 2025-го года полный захват Покровска, "дозахват" Торецка, Часового Яра, Волчанска или Купянска, или прорыв одновременно на нескольких направлениях.
Константин Машовец отметил, что у каждого из этих вариантов есть много особенностей, но очевидно, что пока основные усилия российские оккупационные войска направили именно на район Покровска.
"Реальные способности противника к проведению более или менее глубоких (по крайней мере, оперативного уровня) наступательных операций, на данный момент, выглядят достаточно спорно. Однако, очевидно, что они неравномерны и это уже привело к тому, что объем и размах так называемого "стратегического наступления" противника свелся к наступлению на суженном круге операционных направлений (по сути, на 2-х)", – добавил Константин Машовец.
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