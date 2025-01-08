Угроза того, что в 2025 году начнутся непосредственные боевые действия на территории Днепропетровской области, действительно существует.

И продвижение российских оккупационных войск к админграницам Днепропетровщины возможно скорее не со стороны Покровска, а в районе Великой Новоселки и Новоселки, то есть на Времевском направлении. Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главкому.

По словам эксперта, противник в районе Времевского выступа может создавать для ВСУ серьезную угрозу с юга, но для продвижения ему придется значительно увеличить свою группировку, даже чтобы просто "коснуться" Днепропетровской области, а не полноценно зайти и начать оккупацию.

"У них такая возможность может быть. Не обязательно, что она появится, но она может быть, если россияне предпримут серьёзные усилия. Туда надо им перебросить ещё примерно такую же группировку, как она сейчас там есть, там тысяч 30-40 их болтается", – заявил Роман Свитан.

Военный эксперт отметил, что эта операция россиян будет направлена больше не на саму Днепропетровскую область, а на вытеснение украинских войск из юго-запада Донецкой области, в частности Великой Новоселки, Курахово и Покровска

Роман Свитан подытожил, что у российских оккупантов в 2025 году есть возможность зайти в Днепропетровскую области, но продвинуться вглубь они не смогут, поэтому особой угрозы для Днепропетровщины, и тем более для города Днепр, не будет.

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