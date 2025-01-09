Одна из точек, где оккупанты будуть пытаться прорваться в Запорожской области, – это Работинский выступ, который ВСУ освободили в 2023 году.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главкому.

Также, по словам эксперта, противник может активизировать боевые действия в районе Пологи - Гуляйполе для того, чтобы перерезать рокадные дороги, которые позволяют украинским защитникам подпитывать Новосёлку и Великую Новосёлку.

Роман Свитан подчеркнул, что, скорее всего, наступательные операции российских оккупационных войск в Запорожской области будут касаться именно севоро-восточной ее части, а сам облцентр Запорожье в 2025 году для россиян останется таким же недосягаемым, как и Днепр, потому что у них нет сил и средств для такого масштабного наступления.

Военный эксперт отметил, что город Пологи, который находится южнее Гуляйполя, является одним из важных военных хабов, где есть и железная дорога, и шоссейка, то есть хорошая логистика по подвозу боеприпасов и развертыванию техники, и оккупанты будут это использовать, чтобы создавать нам проблемы в районе Гуляйполя.

"Но опять-таки в общей концепции продвижения российских войск вдоль границы Донецкой области и с юга", – добавил Роман Свитан.

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