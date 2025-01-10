Военный эксперт объяснил, как рф сейчас использует северокорейских солдат в Курской области, и почему с выводами на этот счет нужно подождать до весны.

Россия задействовала недостаточное количество северокорейских войск для усиления своих подразделений, чтобы это могло резко изменить ситуацию и помочь рф вытеснить ВСУ из Курской области.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главкому.

Военный эксперт отметил, что командование противника перебросило чуть больше 10 тысяч военных КНДР на российские полигоны, и только часть из них, несколько тысяч, пошла на Курское направление.

"Если их там до 70 тысяч было (российских войск в Курской области – ред.), то пусть даже 10% увеличение не дает увеличения мощности войскам российским", – заявил Роман Свитан.

По словам эксперта, с северокорейскими войсками у рф сразу несколько проблем: во-первых, оне не умеют воевать, поскольку они не обстрелянные, а во-вторых, из-за языкового барьера возникают проблемы в определённых механизмах управления и ведения боя.

"С точки зрения проведения боевых действий, они притираться будут как минимум месяца три, потому участие северокорейских войск, допустим, в Курской операции уже предметно можно будет оценивать где-то к весне, не раньше", – подчеркнул Роман Свитан.

Эксперт добавил, то рф использует северокорейских солдат так же, как и тысячи рекрутов со всего мира, в режиме пушечного мяса.

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