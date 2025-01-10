Та диспозиция войск и сил, которая сейчас есть, количество личного состава и боеприпасов не дадут Украине в 2025 году перехватить инициативу по всей линии фронта.

Но по отдельным участкам оккупированной территории у нас есть возможность наносить серьёзнейшее поражение россиянам, например, по Крыму. Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью Главкому.

Военный эксперт напомнил, что в Крыму расположены 150 стационарных военных объектов, которые остались ещё с Советского Союза, и у нас уже появляется возможность в течение нескольких месяцев их уничтожить, даже не заходя на полуостров, с помощью ракет и авиационной компоненты. Но это, по словам эксперта, нельзя считать перехватом инициативы на поле боя, инициатива – это планирование и проведение наступательных операций.

Роман Свитан отметил, что в 2025 инициатива будет у россиян, особенно по восточному фронту, но уничтожение военных объектов в Крыму в течение этого года может привести к тому, что уже в 2026 году инициатива на поле боя действительно перейдет к украинским войскам.

Военный эксперт добавил, что минимум две-три операции Украина может провести в 2025 году: воздушную по Крыму, а также локальные операции по Брянской и Белгородской областям на глубину 20-30 км.

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