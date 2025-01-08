В ночь на 8 января, во время атаки вражеских дронов на Киевскую область, воздушная тревога продолжалась около 7 часов.

Как сообщает на Facebook-странице полиция Киевской области, в результате падения обломков сбитой цели есть незначительные повреждения.

Как рассказал временный исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, во время ночной атаки дронов в области гремели взрывы - работала противовоздушная оборона.

К счастью, пострадавших среди населения или попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.

"В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов зафиксированы повреждения частного дома и забора. Повреждения незначительны. В здании иссечены фасад и двери, выбиты остекления", - сообщил Калашник.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, сбито 41 БПЛА, 22 локационно потеряны

В ночь на 8 января 2025 года противник атаковал 64 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Ранее сообщалось, что на Волчанском направлении и в районе Липцев в Харьковской области Силы обороны Украины сковывают российских окупантов и извлекают их ресурс.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По мнению военного эксперта, если сейчас мы полностью выбьем россиян из этих двух районов Харьковщины, то оккупанты будут иметь возможность сосредоточить освободившийся ресурс на другом направлении или на нескольких сразу.

Последние новости:

Новый вызов для ВСУ: эксперт рассказал, как российские дроны научились уклоняться от атак

Проблема номер один для ВСУ: военный эксперт рассказал, благодаря чему армия России продвигается на фронте

Армия России атакует Украину группировкой более 600 тысяч военных: эксперт рассказал о ключевых направлениях на фронте