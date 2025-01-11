Военный эксперт рассказал, как за последние дни изменилась ситуация на Покровском направлении, и как происходит продвижение оккупантов в сторону Днепропетровской области.

По всему периметру вклинения российских оккупационных войск к югу от Покровска идут тяжелые бои в тактической зоне, в частности – в районе Нововасиловки, Соленого, Котлино, Песчаного, Даченского.

Об этом рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец в своем Telegram-канале.

По словам военного эксперта, сейчас особенно опасно выглядит продвижение передовых подразделений российских оккупантов между Песчаным, которое противнику ранее удалось обойти с запада, и Котлино.

Кроме того, противник имел успехи в районе сел Соленое и Нововасиловка, очевидно, что российские оккупационные войска пытаются продвинуться по обоим берегам реки Солоная в направлении Успеновки и Новосергеевки, к границе Днепропетровской области.

Констатин Машовец отметил, что также противник, кроме "поддерживающих" атак в районах Николаевки и Лисовки, ведет наступательные действия в районе села Воздвиженка, где противнику, вероятно, с помощью введения в бой еще одного мотострелкового полка удалось нарастить усилия в сторону с.Зеленое Поле и автомобильной развязки на дороге Покровск - Константиновка.

"Причем, очевидно, противник пытается расширить свое тактическое вклинение в районе Воздвиженки (ведь атакует не только в сторону авторазвязки, но и по направлениям Новоалександровка - Зеленое Поле и пытается форсировать Казенный Торец севернее Тимофеевки, атакуя вдоль дороги, в сторону той же развязки)", – добавил эксперт.

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