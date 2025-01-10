Военный эксперт рассказал о ситуации с наступлением российских оккупационных войск в Харьковской области и указал наиболее угрожающую локацию для украинской обороны.

На Купянском направлении передовые подразделения российских оккупационных войск, которые закрепились на плацдарме по реке Оскол к югу от поселка Двуречная, очевидно, сумели его немного расширить.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт, полковник запаса ВСУ Константин Машовец в своем Telegram-канале.

Причем, по словам эксперта, вероятнее всего, противник уже не только захватил, но и уверенно удерживает южную часть поселка Двуречная, а также сумел продвинуться к дороге Двуречная - Купянск в направлении на Западное.

Константин Машовец отметил, что это более угрожающая ситуация с точки зрения дальнейших перспектив обороны Купянска, чем усилия передовых подразделений 1-й танковой армии противника, пытающихся расширить участок контроля левого берега реки Оскол к югу от Купянска-Узлового.

Кроме того, Константин Машовец рассказал о ситуации на Времевском направлении. Там командование группировки войск "Восток" противника, очевидно, направило свои главные усилия в течение последних дней в полосу 5-й общевойсковой армии, пытающейся обойти район обороны ВСУ Великая Новоселка - Времевка - Нескучное с запада.

По словам эксперта, оккупанты пытаются расширить участок контроля дороги Великая Новоселка - Успеновка между Новоселкой и Времевкой, и пока за дорогу они не прорвались, но активно расширяют это вклинение в сторону Нескучного и Новоселки.

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