Военный эксперт раскрыл, что сейчас происходит на Новопавловском направлении, и какие населенные пункты стали следующими целями российских оккупантов.

Российские оккупационные войска уже полностью взяли под свой контроль город Курахово и вышли на подступы к селу Дачное.

Координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец в своем Telegram-канале рассказал, как происходит продвижение врага на этом направлении.

По словам эксперта, противник, наступая с востока, очевидно, пытается перерезать дорогу, связывающую Дачное и Янтарное на реке Сухие Ялы, и таким образом поставить в затруднительное положение украинские подразделения, обороняющиеся по рубежу Зеленовка - Янтарное по этой реке.

"В этом смысле, передовые подразделения из состава этих сил и средств противника, почти в режиме нон-стоп продолжают свои атаки через реку по направлениям Зеленовка – Улакли, в районе с.Сухие Ялы и Янтарное, но ни "вывалиться" на тылы наших подразделений в районе Дачное, ни перерезать дорогу Запорожье - Донецк в районе Улакли - пока не могут", - объяснил Константин Машевец.

Константин Машовец отметил, что иначе складывается ситуация в полосе наступления 90-й танковой дивизии рф, которая недавно возобновила интенсивные атакующие и штрумовые действия по направлениям Заря - Славянка и Солнцевка - Петропавловка и, очевидно, выполнила ближайшую свою задачу - вышла на рубеж Славянка – Петропавловка.

По мнению эксперта, рано или поздно командованию противника придется сосредоточить главные усилия 90-й танковой дивизии, которая сейчас действует на широком фронте, сразу на Покровском и Новопавловском направлениях, на чем-то одном.

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