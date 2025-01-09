Военный эксперт рассказал о тяжелой для Сил обороны Украины ситуации, которая сложилась на Лиманском направлении.

На Лиманском направлении российским оккупационным войскам, очевидно, удалось захватить село Ивановка на правом берегу реки Черный Жеребец к северу от Тернов и создать там тактический плацдарм.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт, полковник запаса ВСУ Константин Машовец в своем Telegram-канале.

По словам военного эксперта, здесь нет ничего удивительного, потому что передовые части и подразделения 20-й и 25-й общевойсковых армий противника уже в течение месяца настойчиво, не считаясь с потерями, атакуют в районе села Терны и вообще всего нашего плацдарма по реке Черный Жеребец.

Эксперт отметил, что состояние боеспособности наших передовых частей и соединений, обороняющихся на этом направлении, вызывает много вопросов, особенно относительно некомплекта личного состава, а также вооружения и военной техники.

Ранее командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер" сообщил, что российские оккупационные войска смогли прорвать нашу оборону на Лиманском направлении и продвигаются от Ивановки к населенному пункту Колодязи.

Также Константин Машовец рассказал, что на Торецком направлении передовые подразделения российских оккупационных войск имели успех в центральной части самого Торецка, но к югу от города по направлению Нелиповка - Леонидовка атаки противника оказались безрезультатными.

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