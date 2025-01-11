Военный эксперт объяснил, с чем на самом деле связана активизация Сил обороны Украины в Курской области, и чего удалось достичь этим ударом.

Разговоры о том, что целью нового наступления ВСУ в Курской области мог быть выход на Курскую АЭС и даже сам Курск, не соответстуют действительности.

Силы обороны Украины действовали очень ограниченными силами, а для прорыва фортификаций на пути к Курской АЭС понадобилась бы группировка в пределах 50 тысяч. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

Военный эксперт отметил, что основные ударные силы российской группировки в Курской области находятся по западным рубежам, по восточным рубежам – также серьезные силы, а вот удар ВСУ пришелся по тому участку, где находились только подразделения 72-й мотострелковой дивизии, Росгвардия и всякие "Ахмат сила".

По словам эксперта, паника в российском информационном пространстве по поводу атаки ВСУ ярко показала реальную ситуацию, что у рф нечем прикрывать некоторые участки фронта, и резервов нет.

"По прошествии нескольких дней после дерзкого удара СОУ на северо-восточном направлении становится понятным, что целью на данном этапе был не эфемерный курс на Курск, а в динамичном режиме проверка на прочность возможности РОВ усиливать экстремально опасные участки своего фронта. И по результату можно сказать, что возможности РОВ сопоставимы с до предела натянутой струной", – заявил Александр Коваленко.

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