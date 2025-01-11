В Харьковской области основным направлением усилий российских оккупационных войск является населенный пункт Боровая, являющийся важным логистическим хабом.
Об этом рассказал подполковник, заместитель командира Третьей отдельной штрумовой бригады ВСУ Родион Кудряшов в интервью Radio NV.
Офицер рассказал, что Третья штурмовая уже восемь месяцев выполняет задачи на Харьковщине и за все это время ни разу не уступила противнику позиции, ротно-опорные пункты, поэтому линия боеприкосновения на этом направлении плюс-минус неизменна.
"Противник активизируется, скажем так, сезонами. Последний сезон – это была осенняя кампания, когда противник пытался преодолеть наши рубежи, но в ответ получил контрдействия от Третьей бригады и избавился от своей батальонной линии обороны", – заявил Родион Кудряшов.
По словам военного, выше по карте российские оккупационные войска преуспели, выйдя на реку Оскол и сформировав достаточно мощный плацдарм, поэтому сейчас противник создает серьезное давление на фланги Третьей штурмовой.
"В целом противник, независимо от погоды, предпринимает штурмовые действия. Эти штурмовые действия есть как исключительно с пехотой, с поддержкой артиллерии, конечно, так и механизированные штурмы. На востоке Украины погода сейчас плюс-минус стабильнвя, то есть нет больших морозов, и противник прибегает в том числе и по сегодняшний день к механизированным штурмам из колонн, которые минимум достигают шести бронемашин, максимум - довольно недавно это была колонна из 15 машин, которые успешно ликвидируются", - добавил Родион Кудряшов.
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