Военный аналитик подробно рассказал, как продвигается наступление российских оккупационных войск на Покровском направлении, и объяснил, какие населенные пункты в опасности.

Командование группировки войск противника "Центр", по всей видимости, в ближайшее время рассчитывает глубоко охватить Покровск не только с юга и юго-запада, но и с запада, перерезав дорогу на Межевую в районе села Котлино.

Об этом рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, показательно, что российские оккупационные войска постоянно атакуют не только в направлении этого села, но и к западу – в сторону Удачного, пытаясь продвинуться между рекой Соленой и дорогой Т-0406, хотя до самой дороги они еще не дошли.

Константин Машовец отметил, что южнее Покровска наступление оккупантам дается так же сложно, как и в районе Нововасильевки и Соленого, за последние дни темпы их продвижения резко упали.

Также военный эксперт рассказал, что подразделения противника продолжают очень медленное "прогрызание" обороны ВСУ в направлениях Песчаное – Зверовое, Даченское – Чинушиное и Николаевка – южная часть Мирнограда.

"Насколько я понимаю, действия этих сил и средств противника напрямую зависят от действий тех его подразделений, которые сейчас пытаются обойти Покровск с запада, имея основные задачи "перерезать" две дороги – на Межевую и на Павлоград", – объяснил Константин Машовец.

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