Военный эксперт сообщил, что сейчас происходит в районе Воздвиженки на Покровском направлении, и объяснил, куда дальше пойдут оккупанты.

Российские оккупационные войска активно продвигаются в сторону Покровска с юга, юго-запада и запада, но восточнее города также продолжаются наступательные действия противника.

Как рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, на правом фланге 41-й общевойсковой армии противника враг полностью взял под контроль село Воздвиженка, а теперь пытается продвигаться в направлении дорожной развязки на дороге в направлении Константиновки, в направлении Барановки и Зеленого Поля, а также Елизаветовки.

По словам эксперта, на этом направлении враг постепенно расширил свое тактическое вклинение, но его значение в более глобальном смысле, по отношению ко всему плану операции по захвату Покровска, пока остается дискуссионным.

Военный аналитик отметил, что есть сообщения о том, что оккупанты на этом направлении, кроме нескольких "мотострелковых полков территориальных войск", пытаются применить какое-то "значительное количество бронетехники".

"Вполне возможно, что какую-то часть сил из состава 41-й ОВА, командование противника таки решилось задействовать не в полосе 2-й ОВА, а именно на её правом фланге – для обхода Покровска с востока и северо-востока. Очевидно, что без занятия района Мирнограда и Луча, штурм города исключительно с юга и юго-запада, скажем так, будет выглядеть для противника, так или иначе, "проблемным"", - объяснил Константин Машовец.

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