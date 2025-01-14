Военный аналитик сообщил, что сейчас происходит на Краматорском и Лиманском направлениях, и где именно пытаются продвинуться российские оккупанты.

На Краматорском направлении в конце декабря прошлого года российским оккупационным войскам в результате месяцев упорных боев удалось захватить село Григоровка, расположенное севернее города Часов Яр, но сейчас их продвижение затормозилось.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

По словам военного эксперта, сейчас российские оккупанты пытаются прорваться в районе огнеупорного комбината в самом городе Часов Яр, а также с обеих сторон дороги Бахмут – Константиновка к югу от города в районе карьера.

Очевидно, на этом направлении враг действует подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии при поддержке некоторой части сил 3-й общевойсковой армии, вероятно, 4-й отдельной мотострелковой бригады.

Константин Машовец отметил, что в это время на Лиманском направлении подразделениям 488-го и 283-го мотострелковых полков из состава 144-й мотострелковой дивизии противника удалось занять село Ивановка на западном берегу реки Черный Жеребец, как выразился один российский эксперт, после зашкаливающих потерь и двух месяцев боев.

Далее российские оккупационные войска попытались прорваться "с ходу" в сторону села Колодязи, но пока эта попытка не увенчалась успехом.