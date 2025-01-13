Военный эксперт раскрыл реальную ситуацию в Лиманском направлении, чем она опасна для ВСУ, и куда дальше пойдут российские оккупационные войска.

Ситуация на Лиманском направлении очень сложная, поскольку создание российскими оккупантами плацдармов на реке Черный Жеребец представляет большую угрозу для украинских Сил обороны.

Об этом в интервью Politeka Online рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

Военный эксперт подчеркнул, что любое преодоление водной преграды является достаточно большим успехом противника, и сейчас нельзя сказать, что ситуация на Лиманском направлении стабильная. Хоть о каких-то глобальных изменениях ситуации также пока ещё рано говорить.

"Что может быть последующим шагом? Это абсолютно понятно, противник будет продвигаться по направлению от Ивановки в сторону Святогорска для того, чтобы выйти на берег реки Северский Донец, то есть занять эту часть.

В общем-то противник это пытался сделать уже и в прошлую кампанию, то есть еще весной 22-го года, прорываясь туда, потому что таким образом создаётся угроза уже для Славянско-Краматорской группировки", – заявил Сергей Грабский.

Эксперт напомнил, что у противника с 2022 года есть чёткая задача занять всю территорию Луганской и Донецкой областей, и создав угрозу для Славянско-Краматорской группировки украинских Сил обороны, они решат свою промежуточную задачу.

"Но соотношение ресурсов, которые он имеет здесь, и тех ресурсов, которые имеются на Покровском направлении, оно несовместимо, то есть действия противника могут иметь место, но последствия будут несколько другие", – добавил Сергей Грабский.

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