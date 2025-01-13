В Сумской области прогремели 143 взрыва, известно о новых атаках врага.

Так, за прошедшие сутки оккупанты совершили 68 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 143 взрыва: обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Шосткинская, Середино-Будская общины.

В Сумах из-за обстрела горел детский оздоровительный центр.

12 января вечером враг нанес удар по Сумам, возгорания возникли в жилом секторе и в детском оздоровительном центре.

Как сообщали в ГСЧС в Сумской области, работать спасателям пришлось одновременно по нескольким адресам.

"Очаги горения ликвидированы. Территории по которым наносились удары обследованы», - говорится в сообщении.

Предварительно, в результате обстрела нет пострадавших.

Ранее в воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 13 января РФ запустила по Украине 110 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы.

Так, украинское ПВО уничтожило 78 БПЛА в пределах двенадцати областей Украины.

Как сообщил в Telegram, сообщил и. о. председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник, из-за атаки Киевщину в ночь на 13 января обломки целей повредили четыре частных дома, общежитие и медицинское учреждение.

"Повреждения незначительны: в зданиях выбиты окна и иссечены фасады. Также повреждены 3 автомобиля и авто экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

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