Так, за прошедшие сутки оккупанты совершили 68 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 143 взрыва: обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская, Шосткинская, Середино-Будская общины.
В Сумах из-за обстрела горел детский оздоровительный центр.
12 января вечером враг нанес удар по Сумам, возгорания возникли в жилом секторе и в детском оздоровительном центре.
Как сообщали в ГСЧС в Сумской области, работать спасателям пришлось одновременно по нескольким адресам.
"Очаги горения ликвидированы. Территории по которым наносились удары обследованы», - говорится в сообщении.
Предварительно, в результате обстрела нет пострадавших.
Ранее в воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 13 января РФ запустила по Украине 110 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы.
Так, украинское ПВО уничтожило 78 БПЛА в пределах двенадцати областей Украины.
Как сообщил в Telegram, сообщил и. о. председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник, из-за атаки Киевщину в ночь на 13 января обломки целей повредили четыре частных дома, общежитие и медицинское учреждение.
"Повреждения незначительны: в зданиях выбиты окна и иссечены фасады. Также повреждены 3 автомобиля и авто экстренной медицинской помощи", — говорится в сообщении.
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