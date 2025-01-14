Военный эксперт сообщил, что сейчас проходит в районе Времевки и Великой Новоселки, где российским оккупационным войскам удалось охватить подразделения ВСУ.

На Времевском направлении командование группировки войск противника "Восток" настойчиво продолжает реализацию своего плана по захвату Великой Новоселки.

Об этом рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец в своем Telegram-канале.

В частности, по словам эксперта, передовые подразделения 127-й мотострелковой дивизии из состава 5-й общевойсковой армии рф ведут упорные бои за дорогу Великая Новоселка - Успеновка в районе между Новоселкой и Времевкой, и пока оккупантам не удавалось выйти дальше дороги.

Кроме того, российским оккупационным войскам удалось расширить зону своего контроля в районе населенного пункта Новый Комар к северу от Великой Новоселки. На этом направлении, вероятно, действуют подразделения 37-й мотострелковой бригады из состава 36-й общевойсковой армии рф при поддержке некоторых подразделений 336-й отдельной бригады морской пехоты.

Константин Машовец отметил, что, по сути, российские оккупационные войска уже закончили охват Времевки и Великой Новоселки с севера, востока, юга и юго-запада, поэтому в ближайшее время можно ожидать какого-то решительного штурма Великой Новоселки, Времевки и Нескучного, которые пока продолжают удерживать подразделения Вооруженных сил Украины.

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