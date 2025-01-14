На Времевском направлении командование группировки войск противника "Восток" настойчиво продолжает реализацию своего плана по захвату Великой Новоселки.
Об этом рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец в своем Telegram-канале.
В частности, по словам эксперта, передовые подразделения 127-й мотострелковой дивизии из состава 5-й общевойсковой армии рф ведут упорные бои за дорогу Великая Новоселка - Успеновка в районе между Новоселкой и Времевкой, и пока оккупантам не удавалось выйти дальше дороги.
Кроме того, российским оккупационным войскам удалось расширить зону своего контроля в районе населенного пункта Новый Комар к северу от Великой Новоселки. На этом направлении, вероятно, действуют подразделения 37-й мотострелковой бригады из состава 36-й общевойсковой армии рф при поддержке некоторых подразделений 336-й отдельной бригады морской пехоты.
Константин Машовец отметил, что, по сути, российские оккупационные войска уже закончили охват Времевки и Великой Новоселки с севера, востока, юга и юго-запада, поэтому в ближайшее время можно ожидать какого-то решительного штурма Великой Новоселки, Времевки и Нескучного, которые пока продолжают удерживать подразделения Вооруженных сил Украины.
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