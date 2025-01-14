Военный эксперт сообщил об ухудшении ситуации на Краматорском и Торецком направлениях, где российским оккупантам удалось добиться заметных успехов.

На Краматорском направлении российским оккупационным войскам, очевидно, удалось добиться значительного тактического успеха в районе Часового Яра, передовые подразделения противника заняли часть Северного района и района "Десятка".

Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ в запасе Константин Машовец.

По словам эксперта, на Краматорском направлении противник действует силами 98-й воздушно-десантной дивизии при поддержке 4-й отдельной мотострелковой бригады из состава 3-й общевойсковой армии и 200-й омсбр из состава 14-го армейского корпуса, а также ряда штурмовых подразделений, так называемого "Добровольческого штурмового корпуса".

Константин Машовец отметил, что подобная ситуация, очевидно, складывается и в Торецке, где штурмовые подразделения противника близки к полному захвату центральной части города.

Военный аналитик добавил, что на Торецком направлении под контролем Вооруженных Сил Украины пока фактически остаются поселок Крымское и северная часть города Торецк.

Российские оккупанты продолжают свои атаки в западном и северном направлениях. При этом атаки противника к югу от Торецка в направлении Нелиповка – Леонидовка пока безуспешны.

Последние новости Украины:

Угроза оккупации Покровска и тактическое отступление: военный эксперт рассказал, что происходит на юге Донецкой области.

Украинский ученый помог рф усовершенствовать устройства для ударов по мирным городам: подробности вопиющего инцидента.

Военный эксперт рассказал, какую позицию заняли США по вступлению КНДР в войну.