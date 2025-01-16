После выхода на границу Днепропетровской области дальше российские оккупационные войска могут продвигаться в сторону Павлограда, Днепра, а также Запорожья.

Об этом рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью Главреду.

"Мы же понимаем, что там находится наш военно-промышленный комплекс, там находятся наши предприятия, которые много производят полезного, в том числе для ракет, и топливо ракетное производят химические заводы, и Днепр может производить непосредственно ракеты и так далее, это не есть тайная информация", – заявил Алексей Гетьман.

Военный эксперт отметил, что те цеха, которые производят ракеты, мы размещаем под землей, но те, которые были, уже не скроешь, и они тоже так или иначе работают.

По словам эксперта, цель россиян – это не только захватить полностью Донецкую и Луганскую области, а также Херсонскую и Запорожскую, которые они вписали себе в конституцию, а полностью захватить нас, чтобы Украина прекратила свое существование.

"Поэтому они будут двигаться столько, сколько мы им позволим это делать. А пока мы тоже вооружаемся, мы сотрудничаем с нашими партнерами, мы решаем вопросы с новейшими бригадами тем или иным способом, и мы пытаемся давать отпор", – добавил Алексей Гетьман.

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