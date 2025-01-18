Военный эксперт рассказал, почему российские оккупационные войска после выхода на границу Днепропетровской области могут ускорить свое продвижение.

Когда бои начнутся на территории Днепропетровской области, они могут несколько отличаться от того, что сейчас происходит в Донецкой области.

Об этом рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в запасе Алексей Гетьман в интервью Главреду.

По словам эксперта, Донбасс очень урбанизирован, и там один населенный пункт переходит в другой, а вот на Днепропетровщине, где больше полей, нужно строить фортификации и линии обороны, чтобы не давать врагу продвигаться. Также важно овладевать господствующими высотами, чтобы использовать рельеф местности для удержания обороны.

Военный эксперт отметил, что теоретически скорость продвижения российских оккупационных войск на Днепропетровщине может быть больше, чем в Донецкой области. Но эта скорость увеличится не существенно, потому что существенно продвигаться на территории Днепропетровщины – это отрываться от тылов, что усложнит оккупантам обеспечение.

"То есть надо постоянно, чтобы подтягивались тылы, и чтобы они снабжали тех, кто находится непосредственно на нуле, чтобы им было чем воевать и чем заправлять технику, чтобы была связь. Мы же понимаем, что все РЭБы, все остальное работает от аккумуляторов, там же в розетку не воткнешь, их там нигде нельзя заряжать, их нужно подвозить", – объяснил Алексей Гетьман.

Эксперт добавил, что уже сейчас российские оккупанты, чтобы максимально продвинуться, пытаются обходить даже небольшие населенные пункты, поэтому существенной разницы на Днепропетровщине не будет.

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