Военный эксперт объяснил, что сейчас происходит на Купянском направлении, где россияне уже продвигаются на правом берегу реки Оскол.

На Купянском направлении за период с 23 ноября 2024 по 15 января 2025 российским оккупационным войскам удалось захватить около 8 км² территории на правом берегу реки Оскол.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, сейчас зона контроля рф тянется от Двуречной до Западного, и очевидным является намерение оккупантов физически контролировать трассу Р-79.

Александр Коваленко отметил, что расширение зоны требует от российского командования большего ресурса, а обеспечение через Оскол усиления правобережной группы оккупантов – это очень сложная задача.

"Да, кажется, что если РОВ удастся выйти на Р-79 и продвигаться вдоль основной трассы на юг, через Кондрашовку к Купянску, то там, около 16 км пути. Но это практически открытое, простреливаемое пространство, что для пехотных порядков 69-й МСД, не имеющих достаточной поддержки техникой, что и понятно, завершается пополнением статистики потерь", – заявил Александр Коваленко.

Военный эксперт добавил, что оккупантам действительно удалось закрепиться на правом берегу Оскола, но пока нельзя говорить о том, что они смогут накопить ресурсы, достаточные для того, чтобы "закрыть" правобережный Купянск.

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