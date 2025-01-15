Военный эксперт сообщил, насколько удалось продвинуться российским оккупантам на Покровском направлении, и в каких локациях сейчас самая опасная ситуация.

На Покровском направлении российские оккупационные войска продолжают наступательные действия для глубокого охвата района обороны ВСУ в самом Покровске и на прилегающих территориях с юго-запада и запада.

Кроме того, противник пытается прорваться на трассу Покровск – Бахмут на участке Малиновка – Новая Полтавка. Об этом рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ в запасе Константин Машовец.

По словам эксперта, передовым подразделениям противника удалось прорваться на дорогу Покровск – Межевая и взять под контроль ее часть в районе между селами Котлино и Удачное. В то же время, интенсивные атакующие действия врага в направлениях Зеленое – Чунишин, Даченск – Чунишин, а также Николаевка – Мирноград, результатов не имели.

Также сообщается, что российским оккупационным войскам удалось захватить Нововасиловку и выйти на восточные окраины села Успеновка.

Константин Машовец отметил, что темп продвижения оккупантов в этих направлениях достаточно медленный, за 5 суток им в среднем удалось продвинуться на 0,8 – 1,2 км, хотя они имеют многократное преимущество в численности личного состава, артиллерии, а также преимущество в воздухе.

По мнению эксперта, командованию группировки войск противника "Центр" в ближайшее время придется существенно наращивать усилия на "направлении главного удара" к югу и юго-западу от Покровска.

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