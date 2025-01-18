Ударные оперативно-тактические группировки противника на Покровском и Новопавловском направлениях сейчас очень медленно продвигаются вперед, имея большие потери в своих передовых подразделениях.

Главные задачи оккупационных войск сейчас – глубоко охватить Покровск с юга и юго-запада, а также заставить украинские войска отойти из остатков Кураховского выступа.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

По словам эксперта, вероятно, российским оккупационным войскам удастся рано или поздно выполнить обе задачи, хотя пока неясно, какие дальнейшие действия планирует противник.

"По моему мнению, командованию российских войск, действующих на этих направлениях, так или иначе, придется сделать несколько важных и "минимально нужных" вещей до этого (то есть предварительно)", - заявил Константин Машовец.

Во-первых, по мнению эксперта, россиянам придется перегруппировать дополнительные силы и средства на Покровское направление, во-вторых, провести перегруппировку сил и средств, которые уже развернуты в полосе группировки войск "Центр", а в-третьих, доукомплектовать все эти подразделения личным составом, вооружением и военной техникой.

"Конечно, все это можно сделать, что называется, "по ходу дела". Однако очевидно, что для этого врагу все же понадобится определенное время, в течение которого ему так или иначе придется снижать интенсивность своих действий по этим направлениям", - добавил Константин Машовец.

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