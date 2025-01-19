Военный эксперт сообщил, как изменилась ситуация в районе городов Торецк и Часов Яр, и насколько удалось продвинуться российским оккупантам.

В Торецке и Часовом Яру продолжаются тяжелые городские бои, и российским оккупационным войскам удается продвигаться.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец.

По словам военного эксперта, подразделения 1-й и 9-й мотострелковых бригад 51-й общевойсковой армии противника в Торецке продолжают упорно прорываться через центр города в его западную и северную окраины.

Отметим, ранее глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщил, что ситуация в городе очень сложная и линия фронта постоянно меняется, оккупанты постепенно продвигаются и уже контролируют большинство гражданских застроек.

Константин Машовец рассказал, что в Часовом Яру в это время работают подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии, усиленные подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии из состава ее 331-го и 299-го парашютно-десантных полков, а также 200-й мотострелковой бригады из состава 14-го армейского корпуса группировки войск "Север".

Военный эксперт добавил, что в Часовом Яру оккупанты также постепенно продвигаются, пытаясь полностью взять под контроль северную часть города. В настоящее время противнику удалось закрепиться в районе "Северный".

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