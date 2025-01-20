Военный эксперт рассказал о критической ситуации в районе Великой Новоселки, где подразделения Сил обороны Украины оказались в охвате.

Оборона Великой Новоселки в Донецкой области, которая расположена недалеко от границы с Днепропетровщиной и Запорожьем, подходит к своему логическому завершению.

Об этом рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец у себя в Telegram-канале.

Военный эксперт сообщил, что российские оккупационные войска передовыми подразделениями 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии смогли захватить села Нескучное и Времевка, поэтому теперь, когда Великая Новоселка оказалась в условиях почти трехстороннего охвата, ее дальнейшее удержание Силами обороны Украины практически невозможно.

По словам эксперта, самая большая проблема сейчас в том, что даже если украинское командование примет решение о выходе из Великой Новоселки, то, очевидно, успешно сделать это будет очень сложно.

Ранее начальник отделения коммуникации 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко майор Иван Секач рассказал, что в районе Великой Новоселки российские оккупанты имеют значительное численное преимущество.

"Если провести футбольную аналогию, когда играют 11 на 11, то здесь 33 на 11 преимущество врага", - заявил офицер.

Иван Секач добавил, что противник использует ту же тактику: забегает небольшими группами по 4-5 человек, прячется по домам, в погребах, а затем идет активный штурм.

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