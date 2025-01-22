Военный эксперт рассказал о ситуации в Курской области и предупредил, когда ждать новую волну северокорейских военных.

Сумарные потери северокорейских военных в Курской области (убитые/раненные) уже превышают 4 тысячи человек.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

Александр Коваленко напомнил, что северокорейских военных рф начала применять в боевых действиях в Курской области с конца октября-начала ноября 2024 года. Основная же доля потерь среди военных из КНДР приходится на декабрь и первую половину января.

По словам эксперта, ни одно российское формирование, которое действует на узком участке фронта, не несло настолько масштабных потерь, до 80-90 тел в сутки. 12 тысяч военнослужащих из КНДР, которых отправили воевать в Курскую область по меркам рф, представляються собой недоукомплектованный армейский корпус, и его треть уже стесали за несколько месяцев.

Поэтому, как считает эксперт, неизбежна вторая волна военных из КНДР, и, вероятнее всего, она прибудет раньше, чем полностью сострутся остатки тех 12 тысяч, особенно учитывая, что командование группировки войск противника "Север" провалило задачу вернуть контроль над Курской областью до инаугурации Дональда Трампа, и в ближайшей перспективе они не смогут ее выполнить.

"И это даже без оглядки на то болото, в котором “лапинцы” увязли на севере Харьковщины, между Липцами и Волчанском", – добавил Александр Коваленко.

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