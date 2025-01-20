Военный эксперт рассказал, какая ситуация сейчас в Торецке, и объяснил, почему бои в городе настолько неудобные для Сил обороны Украины.

Российские оккупационные войска уже очень долго топчутся в районе города Торецк и потеряли там огромное количество сил и средств, но такие бои – наиболее неудачные для ВСУ.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"По-моему, не нужно объяснять, насколько важной является оборона этого населенного пункта, но оборона в условиях, когда противник превосходит тебя в 4-6 раз, может быть эффективной только, когда вы можете уничтожать значительное количество противника.

Когда мы говорим о боевых действиях в городе, то это наиболее неудачный для нас вид боевых действий, и мы вынуждено ведём эти боевые действия. Потому что здесь роль количества играет огромное значение", – заявил Сергей Грабский.

По словам военного эксперта, бой в городе – это дуэль, когда боец противостоит бойцу, и здесь очень трудно произвести манёвр огнём, то есть усилить действия бойца сосредоточенным артиллерийским, миномётным огнём, провести манёвр вооружением и техникой.

"Поэтому то, что делают наши ребята в Торецке – это выше всяких похвал, это действительно подвиг, и в тех условиях, в которых они сражаются, другого варианта быть не может. Противник в Торецке прекрасно понимает и использует свое численное преимущество. Мы делаем всё возможное, чтобы максимально замедлить его продвижение и действуем именно таким методом", – добавил Сергей Грабский.

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