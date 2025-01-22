Торецкое направление для российских оккупационных войск сейчас является одним из важнейших направлений в Донецкой области.

Об этом рассказал офицер 12-й бригады Азов Святослав с позывным "Храбрый" в интервью Radio NV.

"Для восточного фронта потеря Торецка – это большая угроза для начала боев и потенциально возможного в будущем взятия Константиники и Славянска", – заявил военный.

По словам офицера, Торецк – это важный транспортный узел, и хотя часть его еще контролируют Силы обороны Украины, он может стать огромным логистическим плацдармом для расширения наступления противника в направлении Константиновки и соответственно дальше по основным трассам.

"Поэтому, по сути, нас отправили на это направление, чтобы мы его удерживали и не давали врагу здесь продвигаться", - отметил Святослав с позывным "Храбрый".

Офицер также рассказал, что россия использует тактику выжженной земли, и любой населенный пункт, в который они пробуют зайти и захватить, они равняют с землей, поэтому большая часть гражданского населения, конечно, из этих городов уезжает, но есть часть людей, которые там остаются, в основном это там старшие люди, которые или боятся или не имеют куда переехать, и вникать, являются ли они ждунами, военным нет особого смысла.

"Но очень бывает часто, у нас также есть видеоматериалы на наших информационных ресурсах, на "Азов медиа", где наши бойцы помогают местному населению в критических ситуациях, достают их из подвалов, бывают моменты, когда угроза очень велика, и даже принудительно их эвакуируют", – добавил военный.

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