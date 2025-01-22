Военный эксперт оценил риск наступления российских оккупационных войск в сторону Днепропетровской области и объяснил, какой главный замысел противника сейчас.

Существует возможность наступления российских оккупантов с Покровска на запад в сторону Павлограда Днепропетровской области, но сейчас у них недостаточно сил и ресурсов для такой операции.

Об этом рассказал руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики “Стратегия ХХI” Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДОМ.

"Я продолжаю придерживаться той версии, что в случае взятия Покровска россияне будут двигаться на север вдоль трассы Покровск-Константиновка на Константиновку с целью разгрома Константиновки и, соответственно, Дружковки, Краматорска, всей этой агломерации, одновременными ударами фронтальными, наступая со стороны Торецка и Часового Яра", – заявил Павел Лакийчук.

По мнению эксперта, после этого оккупантам нужно будет проводить операцию по ликвидации Сиверского выступа с Лиманского направления, где противник уже возобновляет активность.

Эксперт добавил, что продвижение российских оккупационных войск на территорию Днепропетровской области маловероятно, потому что, с военной точки зрения, это им ничего особо не даст.

"Если они отправят часть сил в этом направлении, то они тогда ослабят свои возможности на выполнение главной задачи. Поэтому я считаю, что такое развитие событий маловероятно", – подчеркнул Павел Лакийчук.

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