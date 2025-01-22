Военный эксперт раскрыл, как изменилась тактика российских оккупационных войск в районе Покровска, и по каким трем направлениям сейчас продвигается противник.

Покровск – это главное направление удара всей операции, которую противник проводит на широком фронте Донецкой области, начиная от Часового Яра и заканчивая границей между Донецкой и Запорожской областями.

Об этом рассказал руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики “Стратегия ХХI” Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт напомнил, что ещё полгода назад россияне пытались фронтальным ударом рассечь трассу Павлоград-Покровск-Константиновка для того, чтобы лишить резервов и тылов всю группировку украинских сил в районе Константиновки, Дружковки, Краматорска, а также Торецка, Часового Яра и всей линии фронта между ними. Но это противнику не удалось.

Павел Лакийчук рассказал, что после этого оккупанты пришли к выводу, что нужно проводить эту операцию более серьёзно, большим числом сил, и что этого необходимо сгладить фланги, расширить выступ, сократить линию фронта, что и происходит на том же Кураховском направлении.

"Это позволило противнику вклиниться южнее Покровска и начать действия по охвату его с юга и юго-запада. Собственно, задача на текущем этапе одна и та же остаётся – перерезать линию Павлоград-Покровск-Константиновка, линию коммуникации, линию логистики.

Где это они сделают – им всё равно. Где они в первую очередь смогут, там и будут рвать: или на входе в Покровск со стороны Днепропетроской области, или на выходе из Покровска, на Воздвиженке, в направлении на Мирноград, или, если ни то, ни то не получается, то городскими боями непосредственно в самом Покровске", – заявил Павел Лакийчук.

По словам эксперта, противник продолжает продвижение на всех трех направлениях, хоть и не имеет очень серьёзных успехов, несмотря на превосходство в силах в технике.

Последние новости Украины:

Угроза для Днепра и Запорожья: военный эксперт предупредил, где может атаковать армия рф.

Наступление рф в 2025 году: военный эксперт предупредил, чего ждать на разных направлениях фронта.

Бои в Курской области: военный эксперт раскрыл замысел атак ВСУ.