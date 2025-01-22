Военный эксперт раскрыл замысел российского командования и объяснил, почему оккупационные войска активизировались в Харьковской области.

Активизация российских оккупационных войск на Волчанском направлении в Харьковской области связана, прежде всего, с событиями в Курской области.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики “Стратегия ХХI” Павел Лакийчук.

По словам эксперта, для того, чтобы оттянуть силы украинских защитников из Курской области и растянуть их формирование на широкий фронт, россияне пытаются активизировать действия к северу от Харькова на Волчанском направлении. Кроме того, российские оккупационные войска пытаются тактично вклиниваться через линию государственной границы Украины на территорию Сумской области.

"Всё это – задача ослабить максимально Курскую группировку наших сил с целью выдавливания с территории российской федерации, а по возможности и её ликвидации. Но это наше командование, очевидно, знает и предпринимает меры для нейтрализации таких замыслов", – заявил Павел Лакийчук.

Ранее сообщалось, что бойцы 71 отдельной егерской бригады ВСУ на Волчанском направлении взяли в плен шестерых оккупантов, которые на МТ-ЛБ пытались высадиться вблизи позиций Сил обороны и захватить их, а также нанесли врагу серьезные потери, используя беспилотники, артиллерию и стрелковое оружие.

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