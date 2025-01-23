Российские оккупационные войска, скорее всего, смогут зайти на территорию Днепропетровской области и начать боевые действия там, но это не означает, что продвижение противника будет представлять угрозу для Днепра.

Россиянам очень далеко до областного центра, и шансы, что они туда дойдут, очень малы. Об этом рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в запасе Алексей Гетьман в интервью Главреду.

Военный эксперт напомнил, что с февраля прошлого года максимальное расстояние продвижения противника составило 40 км и стоило им огромных потерь. При этом эта наступательная операция была достаточно хорошо подготовлена, было задействовано большое количество живой силы и техники, но результат был в целом неудачным.

По словам эксперта, эти темпы продвижения российских оккупантов сравнимы со скоростью улитки, которая преодолевает 8 см в минуту, но, конечно, это тоже продвижение, и этим нельзя пренебрегать.

"Поэтому для того чтобы преодолеть им расстояние хотя бы до пригорода Днепра, им нужно несколько лет. И дальше не открываются никакие ворота или пути. Вот часто слышишь такую ​​информацию, что они захватят какие-то населенные пункты и дальше там едва не свободно будут продвигаться на большое расстояние – не будут, там есть наши войска", – заявил Алексей Гетьман.

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