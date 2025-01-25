Эксперт подробно рассказал, есть ли сейчас угроза наступления России на Днепр .

Своим мнением поделился военный эксперт Алексей Гетьман в эфире "Украинского радио".

По его словам, не стоит волноваться из-за того, что оккупанты вскоре окажутся у Днепра.

"До Днепра им еще очень далеко. Волноваться из-за того, что они вскоре окажутся у Днепра, не стоит. К сожалению, они действительно продвигаются постоянно, но делают это не быстро. С февраля 2024 года они с Авдеевки продвинулись на запад вглубь нашей территории на 50 км.

Многое это или мало, каждый решает для себя сам. Но с военной точки зрения, при таких потерях это – не существенное продвижение», – сообщил Гетьман.

По словам военного, не стоит ожидать, что враг начнет продвигаться быстрее, потому что их наступление замедляется.

"Потому что они тоже истощаются, а мы, в свою очередь, усиливаем наши возможности. До административных границ Днепропетровской области осталось несколько километров, но ожидать, что они подойдут к Днепру, не стоит", - заверил Гетьман.

Источник: "Украинское радио" .

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