Военный эксперт раскрыл, какая у рф реальная ситуация с боеприпасами и техникой, и объяснил, стоит ли ожидать повышения интенсивности боев в 2025 году.

В 2025 году российские оккупационные войска постараются сохранить такую ​​же интенсивность боев, как и в 2024, а на то, чтобы нарастить ее, у противника нет ресурсов.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в интервью Главкому.

По словам эксперта, рф еще в 2023 году вышла на нулевые складские запасы по боеприпасам, поэтому они докупают их у Северной Кореи и частично Китая, а в 2025 году россияне также выйдут практически на нулевые складские запасы военной техники.

"Это значит, всю технику, которая у них ещё есть на складах, старые советские склады, она будет поднята, восстановлена, отправлена и уничтожена на поле боя, а дальше они будут работать "с колёс" – они производят определённое количество техники. Плюс будут пытаться докупать, вряд ли это будет северокорейская или иранская, скорее всего, это может быть техника китайская в том числе, как-то переправленая через третьи страны", – заявил Роман Свитан.

Военный эксперт отметил, что у рф остался единственный практически неисчерпаемый ресурс – живая сила, которую они будут привлекать, поднимая денежное содержание, а также искать наемников в других странах.

Роман Свитан добавил, что россияне уже использовали практически все ресурсы, которые могли бы быть использованы в широкомасштабных наступательных действиях, за первые 3 года войны, поэтому увеличения инстенсивности боев ожидать не следует.

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