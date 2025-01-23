Военнослужащий ВСУ объяснил, когда следует ожидать изменений на фронте и решений администрации Дональда Трампа по поводу войны в Украине.

Для российских оккупационных войск принципиально важно захватить максимальное количество украинских земель до того, как администрация Дональда Трампа примет решения по Украине.

Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92 отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в эфире "Киев24".

По мнению военного, сейчас у США нет четкого замысла и плана, поскольку для них существует ряд неизвестных вещей или тех, которые они еще не осознали. В частности, никто не может сказать, какой реально потенциал есть у россии, в первую очередь это касается экономики.

Военный отметил, что сейчас оккупанты преобладают в живой силе и средствах, но их силы также стираются. Украинцам стоит избавляться от меншевартости и осознать, что от нас зависит очень многое, не все решается где-то далеко. Важно сохранить единство и выдержать этот натиск врага, потому что он не продлится вечно, будет откат, и к этому времени наши партнеры уже, возможно, примут нужные решения.

"Я думаю, что первые мазки станут известны только в начале марта, к тому времени не стоило бы ожидать каких-либо кардинальных изменений как на поле боя, так и в общеполитической-международной сфере, в частности, что касается войны в Украине", - отметил Юрий Федоренко.

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