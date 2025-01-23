Военный эксперт сообщил, как за последнее время изменилась ситуация на Покровском, Новопавловском и Времевском направлениях в Донецкой области.

На трех основных направлениях наступления оккупантов – Покровском, Новопавловском и Времевском – сейчас наблюдается совершенно разная ситуация и разная динамика.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам эксперта, на Покровском и Новопавловском направлениях российские оккупационные войска, очевидно, перешли от попыток прорваться вглубь хотя бы на тактическом уровне к очень медленному выдавливанию передовых подразделений ВСУ на нужных ему участках, а вот на прежнем Времевском направлении командование противника, похоже, еще не теряет надежду попытаться совершить обход и охват.

Кроме того, Константин Машовец добавил, что остается открытым вопрос о том, был ли такой переход в методологии ведения наступления оккупантами на Покровском и Новопавловском направлениях вынужденным или нет.

"Потому что у него еще есть, хоть и ограниченные, но возможности для увеличения интенсивности и размаха своих атакующих/штурмовых действий на этих направлениях", – отметил Константин Машовец.

Также, по словам военного эксперта, следует не забывать о том, что российские войска также проводят ограниченные наступательные действия тактического масштаба на Курском, Купянском, Лиманском, Краматорском и Торецком направлениях, и в течение января им уже удалось добиться определенных результатов.

Последние новости Украины:

Угроза для Днепра и Запорожья: военный эксперт предупредил, где может атаковать армия рф.

Наступление рф в 2025 году: военный эксперт предупредил, чего ждать на разных направлениях фронта.

Бои в Курской области: военный эксперт раскрыл замысел атак ВСУ.