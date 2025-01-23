На бывшем Времевском направлении передовые подразделения противника уже начали бои в юго-восточной части Великой Новоселки, а также прорываются в село с юго-западной стороны.

Кроме того, в это же время подразделения морской пехоты противника уже подошли к северным окрестностям Великой Новоселки со стороны Нового Комара, поэтому вряд ли есть смысл дальше удерживать южную часть села "до упора". Об этом у себя в Telegram-канале рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам военного эксперта, для окончательной ликвидации района обороны ВСУ в Великой Новоселке российским оккупантам придется переправляться через реку Мокрые Ялы, а также преодолеть реку Кашлагач, и передовые подразделения противника уже находятся в этом междуречье в пределах села и постепенно продвигаются в центр.

"Учитывая, что все дороги, ведущие к Великой Новоселке, также уже перерезаны, отвод украинских подразделений в северо-западном направлении от села Великая Новоселка на Бурлацкое - вопрос времени", - заявил Константин Машовец.

Военный эксперт добавил, что чем дольше ВСУ будут продолжать держать оборону в Великой Новоселке, тем больше будет вероятность осложнений при их отведении. В то же время, по словам эксперта, Силам обороны Украины важно будет удерживать Новоочеретоватое, потому что оккупанты будут пытаться влиять на отступление ВСУ из Новой Новоселки со стороны Нового Комара.

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