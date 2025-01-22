В городе Вараш Ровенской области водитель наехал на маму с ребенком в коляске, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщила полиция Ровенской области, младенец погиб на месте аварии.

21 января около 16:45 на улице Парковой водитель допустил наезд на 32-летнюю местную жительницу.

Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с детской коляской.

От удара младенца выпал из коляски, ребенка госпитализировали в реанимацию, но жизнь мальчика, которому был всего месяц, спасти врачам не удалось.

Ориентировочно через час ребенок скончался.

Женщина не травмировалась, однако ее обследуют медики, водитель легковушки был трезв, но сообщил, что отвлекся на телефонный звонок.

Ранее сообщалось, что враг беспощадно ударил по мирным, погиб и ранен.

Во вторник вечером, 21 января, РФ атаковала Николаев дронами, из-за обстрела атаки есть разрушения и пострадавшие.

Пострадавшая в результате российских обстрелов Николаева 74-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

Также известно, что россияне обстреляли Покровск в Донецкой области, один человек погиб.

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