Военный эксперт рассказал о ситуации на Курщине, какие потери несут российские оккупационные войска, и может ли повториться подобная ситуация в других областях рф.

Украинским войскам в Курской области удается перехватить тактическую инициативу и проводить успешные контрнаступательные действия.

Об этом рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ.

Более того, по словам эксперта, Силы обороны Украины на данный момент наносят удары превентивного характера по местам постоянной дислокации личного состава не только российской, но и северокорейской армии, а также по логистической составляющей российской армии на территории рф, и не только в Курской области, но и в Брянской, Орловской и Белгородской.

"То есть россияне стоят перед вопросом о возможности расширения зоны присутствия Сил обороны Украины на территории российской федерации за счёт других субъектов самой рф, а речь идёт о возможности повторения Курского сценария в Брянской и Белгородской областях", – заявил Дмитрий Снегирев.

Военный эксперт отметил, что за весь период украинского наступления в Курской области потери российской армии оцениваются на уровне 38 тысяч личного состава. При этом на Курщине сосредоточены наиболее боеспособные подразделения российской оккупационной армии – бригады морской пехоты, воздушно-десантных войск, спецназа, то есть элита.

"Кроме этого, следует отметить тяжелейшие потери в личном составе военнослужащих КНДР. По информации украинского президента, потери военнослужащих КНДР - это порядка 4 тысяч личного состава", – добавил Дмитрий Снегирев.

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