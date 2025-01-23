Во время объявленной воздушной тревоги в Запорожье раздалось по меньшей мере несколько мощных взрывов .
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно есть пострадавшие. Тревога объявлена по всей области. Не пренебрегайте правилами безопасности", - заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Четверо сотрудников ГСЧС получили ранения в результате российского удара по Запорожью, известно, что госпитализирован, сообщил Федоров в сообщении в социальных сетях.
В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье, взрывной волной выбиты окна, повреждена крыша.
По предварительным данным, погиб мужчина, пострадали 25 человек, среди которых двухмесячный младенец.
По состоянию на 05:46 было сообщено, что пять человек находятся в тяжелом состоянии.
Пострадавшие в результате вражеских ударов по Запорожью получают всю необходимую помощь медиков.
Вечером 22 января российская армия тоже нанесла удар по Запорожью, в результате чего в одном из районов города произошел пожар.
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