В ночь на 23 января российская армия нанесла баллистические удары по Запорожью и Запорожской области.

Во время объявленной воздушной тревоги в Запорожье раздалось по меньшей мере несколько мощных взрывов .

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье. Предварительно есть пострадавшие. Тревога объявлена ​​по всей области. Не пренебрегайте правилами безопасности", - заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Четверо сотрудников ГСЧС получили ранения в результате российского удара по Запорожью, известно, что госпитализирован, сообщил Федоров в сообщении в социальных сетях.

В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье, взрывной волной выбиты окна, повреждена крыша.

По предварительным данным, погиб мужчина, пострадали 25 человек, среди которых двухмесячный младенец.

По состоянию на 05:46 было сообщено, что пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие в результате вражеских ударов по Запорожью получают всю необходимую помощь медиков.

Вечером 22 января российская армия тоже нанесла удар по Запорожью, в результате чего в одном из районов города произошел пожар.

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