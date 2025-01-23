Оккупанты ночью атаковали Киевскую область, известно о разрушениях и повреждении линии электросетей.

Вражеская армия в ночь на 23 января в очередной раз запускали по Украине ударные безпилотники, под ударом россиян оказалась Киевская область.

Об этом сообщает исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Николай Калашник.

Ночью 23 января Киевскую область атаковали вражеские ударные дроны, известно, что в регионе работали силы ПВО.

Зафиксировано разрушение домов и линии электросетей.

"Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

Указывается, что в результате падения обломков сбитых дронов в одном из населенных пунктов повреждены четыре частных дома, поврежден автомобиль, линия электросетей и здание кафе.

Николай Калашник добавил, что оперативные группы ликвидируют последствия атаки противника.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 января российская армия нанесла баллистические удары по Запорожью и Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По предварительным данным, погиб мужчина, пострадали 25 человек, среди которых двухмесячный младенец.

По состоянию на 05:46 было сообщено, что пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавшие в результате вражеских ударов по Запорожью получают всю необходимую помощь медиков.

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