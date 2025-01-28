Российская оккупационная армия получила от КНДР первые 122-мм реактивные системы залпового огня М-2023, замаскированные под гражданские грузовые фургоны.
Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко у себя в Telegram-канале.
Кроме того, по словам эксперта, недавно в рф были верифицированы реактивные системы залпового огня М1985/М1991 – РСЗО 240-мм калибра, которые позволят противнику компенсировать критическую нехватку РСЗО "Ураган" и "Смерч".
Также ранее сообщалось, что появились первые подтверждения применения на Лиманском направлении северокорейских 170-мм самоходных артилерийских установок M1989 Koksan, которые оккупантам компенсируют острый дефицит дальнобойных САУ 2С7 "Пион" и миномётов 2С4 "Тюльпан".
Военный эксперт отметил, что появление у рф РСЗО М-2023 может говорить об остром дефиците у противника БМ-21 "Град", который они не могут компенсировать собственным производством и восстановлением.
Александр Коваленко добавил, что Украина – первая страна в мире, которая непосредственно столкнулась с военными КНДР и испытаниями северокорейского ВПК, даже Южная Корея за последние более чем 50 лет не испытывала такого. При этом реакция наших партнеров все еще посредственная.
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