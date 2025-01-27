Военный эксперт рассказал, какая сейчас ситуация в районе Часового Яра, и чем сейчас вынуждены заниматься российские оккупационные войска.

Ситуация в районе Часового Яра сейчас очень напряженная, после того, как российским оккупантам удалось захватить огнеупорный завод, противник имел продвижение на тактическом уровне уже в городской застройке.

Об этом рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире канала FREEДОМ.

"Но следует отметить ожесточённый характер сопротивления Сил обороны Украины. То есть речь идёт о так называемой тактической обороне, когда потери оккупантов просто колоссальные", – заявил Дмитрий Снегирев.

Об этом, по словам эксперта, ярко свидетельствует то, что противник, чтобы не забирать тела своих военных и скрыть огромные потери личного состава, вблизи города Часов Яр поджег коллектор с сотней своих погибших. Таким образом командование оккупантов надеется уменьшить панические настроения в войсках, а также избежать выплат компенсаций семьям погибших.

Дмитрий Снегирев отметил, что это уже не впервые российские оккупанты жгут тела своих сослуживцев, пик таких действий противника отмечали в 2014-2015 годах, но в период широкомасштабного вторжения также неоднократно появлялись сообщения о так называемых мобильных крематориях.

"В своё время в Луганской области аналитическим отделом организации "Права справа" мы зафиксировали факты, когда тела российских оккупантов сбрасывали в шурфы шахт с целью предотвратить возможность идентификации самих оккупантов и массового количества потерь среди личного состава", – добавил эксперт.

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