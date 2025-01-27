В ночь на 27 января, российский дрон попал в многоэтажку в Днепре, известно о последствиях.

В результате вражеской атаки по Днепру повреждена крыша, технический этаж и квартиры на верхних этажах.

Местные телеграм-каналы опубликовали фото, как выглядит частично разрушенная крыша дома в Днепре.

Видео с места попадания вражеского дрона в Днепре опубликовали в телеграмм-канале "Днепр ТВ".

Видны поврежденные бетонные и металлические конструкции. Известно, что на месте вражеской атаки продолжается ликвидация последствий.

Оперативные службы работает на месте удара, оказывается помощь жителям.

Напомним, в результате вражеской атаки в Днепре в ночь на 27 января были повреждены три многоэтажки, в одной из них вспыхнул пожар - его оперативно потушили спасатели.

«Повылетали окна, повреждена ванна, полностью нужно делать ремонт, потому что протекает потолок, будем понемногу убирать», – рассказала жительница одной из поврежденных квартир. К счастью, во время атаки в квартире никого не было.

В результате атаки дрона поврежден технический этаж многоквартирного дома.

Предварительно, пострадавших нет.

Напомним, что противник атаковал 104 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, Чауда — Крым.

Сбито 57 БПЛА, 39 локационно потеряно.

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